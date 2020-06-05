В Узбекистане за сутки выявили 96 новых случаев коронавируса. Всего 3939

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:00 часов 4 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3939 (+30). За сутки число новых случаев составило 96.

Как сообщил Минздрав, 28 новых случаев было выявлено среди помещённых в Карантинный центр, 1 среди населения Ташкента и еще один в Ташкентской области у водителя международного большегруза, прибывшего через пограничный пост из России.

В настоящее время в стране выздоровели 3087 человек, инфицированных коронавирусом (78%), 836 пациентов продолжают лечение.