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  5 июня 2020
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В Узбекистане за сутки выявили 96 новых случаев коронавируса. Всего 3939

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 4 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3939 (+30). За сутки число новых случаев составило 96.

Как сообщил Минздрав, 28 новых случаев было выявлено среди помещённых в Карантинный центр, 1 среди населения Ташкента и еще один в Ташкентской области у водителя международного большегруза, прибывшего через пограничный пост из России.

В настоящее время в стране выздоровели 3087 человек, инфицированных коронавирусом (78%), 836 пациентов продолжают лечение.

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