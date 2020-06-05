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  5 июня 2020
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В Узбекистане столкнулись три грузовика, погибли три водителя (фото)

CentralAsia (UZ) -  Около 5 часов утра 4 июня в Наманганской области на 227 километре автомобильной дороги «Ташкент-Ош» произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Причиной аварии стали неисправные тормоза, все трое водителей погибли, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

В два грузовика Isuzu, припаркованные на обочине дороги, врезался третий. Водитель грузового автомобиля марки САМС 63-летний А.Р. не сумел остановить машину из-за неполадок тормозной системы

Кабина, где находился А.Р., загорелась, водитель погиб на месте. Скончался также 26-летний А.Г., управлявший одним из грузовиков Isuzu. Третий водитель, 26-летний Н.Р., скончался по дороге в больницу.

Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

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