В Узбекистане столкнулись три грузовика, погибли три водителя (фото)

В Узбекистане столкнулись три грузовика, погибли три водителя

CentralAsia (UZ) - Около 5 часов утра 4 июня в Наманганской области на 227 километре автомобильной дороги «Ташкент-Ош» произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Причиной аварии стали неисправные тормоза, все трое водителей погибли, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

В два грузовика Isuzu, припаркованные на обочине дороги, врезался третий. Водитель грузового автомобиля марки САМС 63-летний А.Р. не сумел остановить машину из-за неполадок тормозной системы

Кабина, где находился А.Р., загорелась, водитель погиб на месте. Скончался также 26-летний А.Г., управлявший одним из грузовиков Isuzu. Третий водитель, 26-летний Н.Р., скончался по дороге в больницу.

Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.