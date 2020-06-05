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  5 июня 2020
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Сегодня Монголия отмечает свой новый официальный праздник — Их Дуйчин Өдөр

CentralAsia (MNG) -  Сегодня Их Дуйчин Өдөр — в этот день Будда родился, достиг просветления и ушел в нирвану. Этот общебуддийский праздник отмечают в день полнолуния первого летнего месяца лунного календаря, который выпадает на конец мая — начало июня григорианского календаря. Индийское название этого месяц — санскр. вишакха, пали весак — закрепилось и за этим праздником.

Их Дуйчин Өдөр, с монгольского переводится дословно: Великий совпадающий День или Великий День совпадения.

В прошлом году парламент Монголии принял решение отметит Их Дуйчин Өдөр или Весака как государственный праздник.

Весак рассчитывается на основании лунно-солнечных календарях, используемых в азиатских странах. Из-за различий в календарях в разных странах он может праздноваться в разные дни. В Сингапуре, Лаосе, Таиланде, Индонезии и Мьянме — это официальный государственный праздник. Теперь и в Монголии.

Признавая вклад, который буддизм внес и продолжает вносить в духовность всего человечества, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и других отделений ООН по всему миру проводятся мероприятия посвященные этому дню.
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