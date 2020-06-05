Мобильное приложение «Mazaalai Advice» помогает детям предотвратить появление COVID-19

CentralAsia (MNG) - Международная организация «World Vision Mongolia» реализует проект стоимостью 2,3 млн долларов США для поддержки Монголии в профилактике коронавирусной инфекции.

В рамках проекта для детей было запущено мобильное приложение под названием «Mazaalai Advice», которое предоставляет информацию о профилактике коронавируса.

В рамках проекта для детей было запущено мобильное приложение под названием «Mazaalai Advice», которое предоставляет информацию о профилактике коронавируса.