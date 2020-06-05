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  5 июня 2020
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Мобильное приложение «Mazaalai Advice» помогает детям предотвратить появление COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Международная организация «World Vision Mongolia» реализует проект стоимостью 2,3 млн долларов США для поддержки Монголии в профилактике коронавирусной инфекции.


Проект начался 1 апреля и должен завершиться 1 сентября 2020 года.

В рамках проекта для детей было запущено мобильное приложение под названием «Mazaalai Advice», которое предоставляет информацию о профилактике коронавируса.

Мазаалай — подвид бурого медведя, Ursus arctos, обитающий в пустыне Гоби в Монголии. В настоящее время в монгольской Красной книге гобийский медведь имеет статус «очень редкий». Мазалай находится под угрозой исчезновения, так как исключительно маленький размер популяции делает этот подвид очень уязвимым. По последним оценкам на основе генетического анализа, размер популяции составляет всего от 22 до 35 особи.
Коронавирус в Монголии
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