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  5 июня 2020
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В Казахстане число умерших от коронавируса превысило 50 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По состоянию на 23:40 4 июня в Казахстане зарегистрированы 4 случая смерти от коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Так, в городе Нур-Султан скончалась пациентка 1944 года рождения, городе Шымкент пациентка 1950 года рождения, Карагандинской области пациент 1958 года рождения, Павлодарской области пациентка 1957 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Таким образом, число умерших от вируса в Казахстане достигло 52 человек.

Коронавирус в Казахстане
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