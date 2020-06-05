Семьи монголов, застрявших в Таиланде, устроили демонстрацию (фото)

CentralAsia (MNG) - Семьи 160 монголов, оказавшихся в Таиланде, 4 июня провели демонстрацию перед Государственным управлением по чрезвычайным ситуациям в Улан-Баторе.

Монгольская государственная чрезвычайная комиссия запланировала чартерные рейсы в другие страны в июне, а также в два пункта назначения на 25 и 28 июня. Пока что эти направления не были объявлены. Поэтому демонстранты предложили отправить чартерный рейс в Бангкок 25 или 28 июня.

Монгольская государственная чрезвычайная комиссия запланировала чартерные рейсы в другие страны в июне, а также в два пункта назначения на 25 и 28 июня. Пока что эти направления не были объявлены. Поэтому демонстранты предложили отправить чартерный рейс в Бангкок 25 или 28 июня.