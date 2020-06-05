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  5 июня 2020
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Семьи монголов, застрявших в Таиланде, устроили демонстрацию (фото)

CentralAsia (MNG) -  Семьи 160 монголов, оказавшихся в Таиланде, 4 июня провели демонстрацию перед Государственным управлением по чрезвычайным ситуациям в Улан-Баторе.

Они подали петицию о рейсе на репатриацию в Таиланд, где у монгольской авиакомпании MIAT есть прямой рейс.

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Монгольская государственная чрезвычайная комиссия запланировала чартерные рейсы в другие страны в июне, а также в два пункта назначения на 25 и 28 июня. Пока что эти направления не были объявлены. Поэтому демонстранты предложили отправить чартерный рейс в Бангкок 25 или 28 июня.
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Среди демонстрантов был Н.Ням-Очир, родственник спортсмена ММА, который участвовал в чемпионате мира в Таиланде. Его брат отправился в Таиланд 15 января для участия в чемпионате мира по ММА. Однако чемпионаты были перенесены с 25 февраля на неопределенный срок. Перед отсрочкой монгольский спортсмен выиграл два боя на чемпионатах. Когда появились плохие новости, он обратился в посольство Монголии в Бангкоке с просьбой вернуться домой и не получил ответа. Тем временем в апреле его выселили из квартиры, где он находился, потому что он был иностранцем.
Есть также пожилые люди, которые перенесли операцию и лечение в Таиланде.

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фото: Цацралт Г.Эрдэнэбилэг

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