Протестующие в Вашингтоне освободили улицу перед Белым домом

Фото: РИА Новости / Тургиев Михаил

CentralAsia (CA) - Акция протеста перед Белым домом в Вашингтоне практически прекратилась, передает корреспондент РИА Новости.

У забора, которым оградили сквер Лафайет у Белого дома, остались несколько десятков человек. Они ведут себя мирно, время от времени выкрикивая лозунги. Наряды полиции наблюдают за этим издалека и не вмешиваются, пишет агентство.



Беспорядки в Вашингтоне, вызванные смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, начались в субботу и продолжались по вторник включительно. Тем не менее мэр Муриэл Баузер потребовала вывода военных из города, которые были туда введены по приказу президента Дональда Трампа. В администрации США настаивают, что имеют право вводить войска в Вашингтон для охраны федеральных объектов на территории города.