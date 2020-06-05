В Узбекистане дату открытия мечетей отложили c 5 на 8 июня

CentralAsia (UZ) - С 8 июня мечети в Узбекистане будут работать только в «зеленых» зонах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Специальной республиканской комиссией 4 июня.

Ранее специальная комиссия объявила, что мечети и другие религиозные организации будут работать в "зеленых зонах" с 5 июня.

Согласно следующему заявлению комиссии, 5-8 июня будет предпринят ряд подготовительных мер для обеспечения безопасности религиозных учреждений (мечетей, церквей) для возобновлении их деятельности. Сообщается, что эти меры направлены на строгое соблюдение религиозными учреждениями требований санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Эти меры включают дезинфекцию, установление специальных знаков, необходимых для обеспечения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метра), предоставление необходимого оборудования (пирометры, санитарные и дезинфицирующие средства, санитарные "лежаки" и т. п.), обучающие семинары для работников религиозных учреждений.

Специальная комиссия напомнила, что с 8 июня можно будет совершать молитвы в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами (при условии обязательного ношения защитных масок), а также с соблюдением социальной дистанции (расстояние между прихожанами осетителями не менее 1,5-2 метра). В тоже время отмечается, что организация массовых религиозных мероприятий (пятничные молитвы, воскресные молитвы и т. д.) в настоящее время запрещены, с тем чтобы граждане не могли заразиться коронавирусом от неизвестных источников и распространить инфекцию среди населения.