В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 30 тысяч человек

Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) - За сутки в Бразилии зарегистрированы 30 925 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Также за сутки от вируса скончались 1473 человека.

Общее количество инфицированных коронавирусом в стране достигло 614 941 случая, выздоровели около 255 тыс. пациентов, скончались 34 021 человек.

Ученые предупреждают, что в Бразилии число умерших в августе этого года может увеличиться до 125 тысяч человек.