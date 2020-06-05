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  5 июня 2020
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В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 30 тысяч человек
Коронавирусные похороны в Бразилии
Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) -  За сутки в Бразилии зарегистрированы 30 925 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Также за сутки от вируса скончались 1473 человека.

Общее количество инфицированных коронавирусом в стране достигло 614 941 случая, выздоровели около 255 тыс. пациентов, скончались 34 021 человек.

Ученые предупреждают, что в Бразилии число умерших в августе этого года может увеличиться до 125 тысяч человек.

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