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  5 июня 2020
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В Монголии за сутки коронавирус выявлен у пяти человек

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за сутки коронавирус подтвержден у пяти человек, приехавших из России, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Один из них дальнобойщик, приехавший через КПП Алтанбулаг из России, и четыре студента, учащихся в РФ.

Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 191 человека.

4 июня в четырех лабораториях НИЦИЗ было проведено 715 тестов на коронавирус.
Коронавирус в Монголии
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