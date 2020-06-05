В Монголии за сутки коронавирус выявлен у пяти человек

- Монголия, происшествия
- 9:30, 05 июня 2020
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- Обновлено: 9:34, 05 июня 2020 English
CentralAsia (MNG) - В Монголии за сутки коронавирус подтвержден у пяти человек, приехавших из России, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.
Один из них дальнобойщик, приехавший через КПП Алтанбулаг из России, и четыре студента, учащихся в РФ.
Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 191 человека.
4 июня в четырех лабораториях НИЦИЗ было проведено 715 тестов на коронавирус.
Коронавирус в Монголии
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