«Забыли, как Каримов расстрелял тысячи человек? Как мой друг Рахмон с пулеметом ходил? Мы напомним», - Александр Лукашенко

CentralAsia (UZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня в ходе принятия кадровых решений по новому составу правительства напомнил, что Беларусь – единственная постсоветская страна, которая не видела горя, пишет пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко после назначения нового правительства вспомнил все беды и гражданские войны, которые пришлось пережить многим странам бывшего СССР. По его словам, наиболее полезное достояние – сохранение мира.

«Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня тот момент, когда ее надо отстоять, защитить. Вы видите, что нас на части разрывают… Единственная постсоветская страна, которая не видела горя.

Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер – на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим – некоторые. Ну, так мы напомним», – сказал руководитель государства.

Глава Беларуси также вспомнил гражданскую войну в Таджикистане. «Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон [президент Таджикистана] с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок. Сколько там погибло людей. Как с бородачами [моджахедами] боролись!», -цитирует президента пресс-служба.

Ранее сообщалось, что за два месяца до очередных президентских выборов Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси. 4 июня он назначил новым премьер-министром страны Романа Головченко, который занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.