Исследования ученых об историческом артефакте, расположенном в Хул Асгате, Монголии

CentralAsia (MNG) - В сомоне Могод аймака Булган лежит некий уникальный исторический артефакт с 6 по 8 век. На расстоянии около 35 км к северо-западу от сомона Могод найдено древнее место подношения: гравированный камень с изображением 3 человеко подобных фигур, каменная плита с традиционными узорами из решеток и рогов и камень с древними руническими надписями.





Этот определенный набор артефактов иногда упоминается как «Мемориал Алтан Тамган Дархан (Ремесленника с золотой печатью)» в некоторых книгах и работах.





Артефакты были впервые обнаружены русским ученым Н.М.Ядринцевым, и его исследование началось в 1891 году. В последующие годы различные зарубежные и отечественные исследователи, такие как В.В.Радлов, Х.Н.Орхун, Е.С.Малов, Н.Сэр-Оджав, Л.Болд, В.Е.Волков и Ц.Баттулга продолжали проводить исследования.





На гравированном камне обнаружены рунические надписи, изображающие 3 фигур в левом верхнем углу его лицевой стороны, а также на задней стороне и лежащую рядом каменную плиту. «Ученые расшифровали надпись, когда «Тэкэш Кули-Тудун», младший брат Алтана Тамган Дархана, поднял этот камень в память об Алтане Тамгане Дархане и его двух сыновьях Торгуле и Элэке», - писал монгольский историк Э. Жигмэддорж.





В 1984 году бывший директор Музея Булгана Аймаг П. Дашзэвэг отметил в кратком введении об историческом артефакте: «Поскольку человек носил титул «Дархан», он носил золотую корону виде наконечника стрелы в качестве удостоверения личности. Таким образом, он был провозглашен «Алтан Тамган Дархан».

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