Фото — Церемония прощания с Джорджем Флойдом в Миннеаполисе

Фото: Reuters

CentralAsia (CA) - В Северном Центральном Университете Миннеаполиса в США прошла церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, умершим во время задержания полицией.

Прощальные церемонии пройдут в ближайшие дни также в Северной Каролине, где родился Флойд, а также в Техасе, где он будет похоронен.

Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день.

Прокуратура Миннесоты предъявила обвинение в отношении Дерека Шовина в убийстве по неосторожности. Позже статья была переквалифицирована на более тяжкую степень — с третьей на вторую. Также прокуратура выдвинула обвинения и против остальных сотрудников полиции, причастных к гибели афроамериканца.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты в городах США, а также в некоторых европейских странах. Протесты сопровождались беспорядками, столкновениями с полицией и мародерством.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в США задержаны более девяти тысяч человек, умерли 11 человек, большинство из которых — афроамериканцы.