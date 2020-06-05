Коронавирусы в доме — какую роль играют различные поверхности?

CentralAsia (CA) - Коронавирус передается преимущественно через капельки жидкости в воздухе. Но насколько заразны туалеты, пульты дистанционного управления и дверные ручки? Информацию об этом дает новое исследование, сообщает немецкое издание Die Zeit.

В новом исследовании команда ученых под руководством микробиолога Рикарды Марии Шмитхаузен из Бонна и вирусолога Хендрика Стрика была изучена опасность передачи вируса от человека к человеку через различные поверхности. Для этого исследователи изучили дома в округе Гангельт Хайнсберга, региона Германии с относительно большим числом заражения.

Исследование еще должно пройти проверку другими учеными, однако оно подкрепляет предположение, что непрямая передача вируса через поверхности скорее играет меньшую роль в распространении заболевания.

В исследовании были изучены образцы из 21 выбранного случайным образом домохозяйства в округе Гангельт в земле Северный Рейн-Вестфалия, которые в среднем находились на карантине 5 дней, так как как минимум у одного человека в семье был подтвержден вирус.

В этих семьях ученые изучили воздух в помещениях, сточную воду из раковины, душа и туалета, а также различные поверхности, например, пульты дистанционного управления, мебель и дверные ручки.

Результат анализа всех изученных образцов воздуха на коронавирус оказался отрицательным. Анализ 10 из 66 образцов сточной воды из раковин, душа и туалета дал положительный результат (15,15%). Наиболее зараженной оказалась сточная вода из раковин (19,23%), примерно так же часто вирус обнаруживался в сточной воде душа (18,75%), наименьшей концентрация вируса была в туалете (8,7%). Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что вирусная нагрузка наиболее высока в глотке и на руках. Поэтому при мытье рук и чистке зубов вирус с наибольшей вероятностью попадает в раковину.

Новый вирус был обнаружен лишь на 3,36% изученных предметов ежедневного пользования. Среди них были, например, пульт дистанционного управления, а также металлических дверные ручки.

Возбудитель Covid-19 не был обнаружен ни на продуктах питания и напитках, ни на животных, растениях и предметах одежды.

Ученые не советуют делать поспешных выводов из своего исследования. Результаты свидетельствуют о том, что в домашней среде вирус живет не слишком долго и поэтому такой способ передачи играет меньшую роль, но, с другой стороны, возможно, что вирус в образцах лишь не дожил до исследования в лаборатории.

Тем не менее ученые советуют воспринять результаты исследования всерьез, ведь передаче вируса через канализационную систему уделяется мало внимания.

Статью перевела ИноПресса.