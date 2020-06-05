Жителям анклава Сох организуют авиасообщение в областной центр – Фергану

Сох

CentralAsia (UZ) - Жителям Сохского района Ферганской области Узбекистана, расположенного на территории Кыргызстана, организуют авиасообщение с областным центром – Ферганой.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, для этого отремонтируют старый аэродром.

1 июня между жителями двух сел Чечме Кадамджайского района (Кыргызстан) и села Чашма в анклаве Сох (Узбекистан) произошёл конфликт из-за источника воды. В ходе конфликта обе стороны начали забрасывать друг друга камнями. Сгорели несколько домов местных жителей.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в срочном порядке провел встречу с первым вице-премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым. Было принято решение о принятии мер по устранению конфликтов.