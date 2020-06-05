В Узбекистане к утру выявили 26 новых случаев коронавируса. Всего 3965

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 5 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3965 (+26).

По данным Минздрава, 12 случаев новых заболеваний было зарегистрировано среди граждан в Карантинном центре (все они - прибывшие из-за рубежа), 5 в Самаркандской области и 5 в Навоийской области у граждан, кто был был в контакте с больными коронавирусом, 2 в Сырдарьинской области и 1 случай выявлен у водителя международного грузовика, прибывшего в Ташкентскую область через пограничный пост из России, и ещё один случай выявлен среди населения в Ташкенте.

В настоящее время в стране вылечено 3087 человек, инфицированных коронавирусом. 862 пациента проходят лечение, 9 из них находятся в тяжёлом состоянии, 1 - в критическом.