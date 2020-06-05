Появилась возможность организовать зафрахтованный рейс, чтобы эвакуировать граждан из Австралии, - МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - Медный гигант, компания Оюу-Толгой арендует самолет монгольской авиакомпании MIAT, чтобы доставить своих рабочих в Австралию. В связи с этой возможностью мы организуем операцию по эвакуации граждан Монголии из Австралии., сообщили в МИД Монголии.



Начальник консульского отдела МИД Л.Мөнхтушиг сказал, что появилась прекрасная возможность полететь в Австралию.

«Тем не менее, никогда не было гражданского полета Монголии в Австралию. Поэтому нужно было получить много разрешений. Мы планируем вылететь 6 июня, и вернуться 8 июня. Есть более 1000 монголов, желающих вернуться из Австралии. Первую очередь мы эвакуируем самых нуждающихся вернуться на родину», - сказал он.



6 июня зафрахтованный рейс вылетит в Сидней и вернется домой в понедельник утром. Около 250-270 монголов вернутся домой на этом специальном полете миссии.



В Австралии ситуацию с коронавирусом можно считать контролируемой: по состоянию на 5 июня в стране зафиксировано 7251 случай заражения, из них 6683 человек уже выздоровели, умерли от COVID-19 102 человека.

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