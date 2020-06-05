Видео — Момент взрыва на автозаправке в Казахстане

пресс-служба КЧС МВД

CentralAsia (KZ) - В городе Атырау в Казахстане утром 5 июня произошел взрыв на автозаправке. Видео происшествия появились в сети.

Как сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК, в результате взрыва ожоги получили 4 человека. В больницу с ожогами доставлены топливозаправщик АЗС, водитель газовоза и два сотрудника ДЧС Атырауской области, командир отделения и пожарный.

На территории ТОО «ПромГаз» во время слива газовоздушной смеси произошла утечка газа, а также взрыв с последующим возгоранием кабины автоцистерны марки «Форд». При взрыве было разрушено рядом стоящее здание в 60-70 метрах. На вызов выехали 25 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Атырауской области, говорится в сообщении КЧС МВД.

Видео: atyrauoil.official

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