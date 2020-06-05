Видео — Момент взрыва на автозаправке в Казахстане

- Казахстан, происшествия
- 11:53, 05 июня 2020
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CentralAsia (KZ) - В городе Атырау в Казахстане утром 5 июня произошел взрыв на автозаправке. Видео происшествия появились в сети.
Как сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК, в результате взрыва ожоги получили 4 человека. В больницу с ожогами доставлены топливозаправщик АЗС, водитель газовоза и два сотрудника ДЧС Атырауской области, командир отделения и пожарный.
На территории ТОО «ПромГаз» во время слива газовоздушной смеси произошла утечка газа, а также взрыв с последующим возгоранием кабины автоцистерны марки «Форд». При взрыве было разрушено рядом стоящее здание в 60-70 метрах. На вызов выехали 25 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Атырауской области, говорится в сообщении КЧС МВД.
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В АТЫРАУ НА ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ . Утром раздался взрыв такой силы, что его было слышно практически во всех районах города. Судя по кадрам на видео, взорвалась автоцистерна во время заправки самой АГЗС. Как сообщил редакции ATPress.kz начальник департамента ЧС Сагынбек Умирзахов, в дежурную часть сообщение о пожаре на заправке поступило в 07.58 часов. Примерно в 9 часов пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, произошёл хлопок газовоздушной смеси, а затем взрыв. При этом пострадали четыре человека – работница заправки, водитель автомашины-цистерны «Форд» и двое сотрудников противопожарной службы. Их увезли в больницу. На месте работает оперативно-следственная группа департамента полиции. @atpress.kz