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  5 июня 2020
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В Нур-Султане запустили первый модульный лабораторный комплекс для высокоточного ПЦР-скрининга населения на коронавирус. Фото

CentralAsia (KZ) -  В городе Нур-Султан сегодня запустили первый модульный лабораторный комплекс для проведения быстрого и высокоточного ПЦР-скрининга населения на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, учредитель благотворительной организации Булат Утемуратов и председатель Совета попечителей Фонда Алмаз Шарман сегодня дали старт работе столичной лаборатории.

Лаборатория передана Министерству здравоохранения РК и акимату города Нур-Султан Фондом Булата Утемуратова. Благотворительная организация приобрела два лабораторных комплекса у компании BGI (КНР), мирового лидера в области проведения медицинских исследований, производства оборудования и расходных материалов для лабораторных анализов.

Лаборатория будет проводить бесплатный скрининг для всех необходимых категорий лиц.

Лаборатория имеет полное оснащение для проведения всего цикла ПЦР-анализа. Весь комплекс состоит из 42 наименований высокотехнологичного оборудования и наборов инструментов для забора, хранения и маркировки биологического материала, проведения исследования методом полимеразной цепной реакции. Процесс исследования полностью автоматизирован, что позволяет проводить тест быстро, с высокой точностью и с участием меньшего количества специалистов. Мощность лаборатории составляет 1000 анализов за один день с потенциалом увеличения до 5000, результат теста готовится в течение трех часов.

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