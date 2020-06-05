Прошлогодние монголо-российские военные учения унесли жизнь одного ребенка

CentralAsia (MNG) - По приказу губернатора аймака Дорнод, на территории аймака работает группа по поиску и уничтожению боеприпасов и снарядов и нашла большое количество снарядов и огнестрельного оружия. Данная операция происходит после того, как в в мае текущего года произошел несчастный случай с двумя детьми, которые их нашли и игрались с ними.

Им обоим было по шесть лет, после взрыва один скончался на месте, другой получил серьезные ранения.





Специальная группа по поиску и уничтожению боеприпасов, назначенная Генеральным штабом ВС, работала в Дорноде, на местности Өгөөмөр сомона Хэрлэн, чтобы обнаружить и обезопасить 176 взрывчатых веществ и 13 снарядов огнестрельного оружия.

Монголо-российские учения «Селенга-2019» завершились в Монголии масштабными боевыми стрельбами из РСЗО «Град», артиллерийских орудий и танков на полигоне Мөнх-Хэт в Монголии 15 августа 2019 года.

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