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  5 июня 2020
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В Монголии открылся смешанный книжный фестиваль «Улаанбаатар номын баяр - 2020». Фото

CentralAsia (MNG) -  

Ежегодный книжный фестиваль «Улаанбаатар номын баяр» - «Праздник книг в Улан-Баторе» открылся впервые в виртуальных и традиционных формах в зале центра «Мишээл Экспо».

В годы без коронавируса с утра на главной площади столицы Монголии продавались книги. Мероприятие, ставшее уже международным, организовывается и проводится НПО «Номын соёл ертөнц» (Мир книжной культуры) 25 лет подряд.

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С момента своего существования Улан-Баторская международная книжная выставка-ярмарка зарекомендовала себя как уникальная платформа для взаимодействия и общения поклонников литературы, авторов и книгоиздателей разных стран и континентов. Отметим, что 14 стран, включая США, Великобританию, Австралию, Францию, Германию, Казахстан, Филиппины, Турцию, Индию, Россию, Китай, Республику Корею, Японию и Нигерию были представлены на Международном фестивале языка и культуры, организуемом в рамках данной книжной выставки-ярмарки.
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Монгольская книжная культура возникла в XIII веке в Монгольской империи вместе с созданием письменности. В том же веке возникло книгопечатание. Культура монгольской книги получила новый толчок к развитию с распространением в XVI веке буддизма и бурной переводческой деятельности. Характерной особенностью традиционной книжной культуры монгольских народов было сосуществование ксилографического книгопечатания и рукописной передачи текстов, эта двойственность просуществовала до первой четверти XX века. При этом рукописи до самого позднего периода направляли и определяли формат и особенности печатных книг.

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В монгольском языке в слове «книга» используется монгольское слово «ном», восходящее к греческому корню, обозначающему «закон». В калмыцком диалекте в аналогичном значении используется древнее общемонгольское слово монг «дэвтэр» — «тетрадь». Существуют и другие слова с теми же значениями, но их употребление ограничено узкими группами конкретных книг, в зависимости от их формы и содержания.

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