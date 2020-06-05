Фонд супруги президента Узбекистана ежегодно будет финансировать 30 операций детям с проблемами слуха

CentralAsia (UZ) - Международный благотворительный фонд Zamin, возглавляемой супругой президента Узбекистана Зироат Мирзиёевой (Хошимовой) представил программу бесплатной кохлеарной имплантации для детей с нарушениями слуха по всей стране.

Как сообщается на сайте фонда, программа включает в себя три этапа: оснащение специализированных школ-интернатов современным ассистивным оборудованием; совершенствование методик обучения и кохлеарная имплантация для детей школьного возраста.

В рамках программы ежегодно будет проводиться 30 операций кохлеарной имплантации детей школьного возраста. В настоящее время 10 первых пациентов проходят диагностику и отбор в Республиканском научно-практическом медицинском центре педиатрии.

Кроме самой операции в программу включены предоперационная подготовка и послеоперационная реабилитация.

Кохлеарный имплантат — медицинский прибор, протез, позволяющий компенсировать потерю слуха некоторым пациентам с выраженной или тяжёлой степенью нейросенсорной тугоухости.