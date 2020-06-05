Рэпер Канье Уэст пожертвовал деньги семье погибшего Джорджа Флойда

CentralAsia (CA) - Американский рэпер Канье Уэст принял участие в протестной акции в Чикаго в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда и пожертвовал деньги его семье.

Как сообщил телеканал CNN, Уэст пожертвует два миллиона долларов на обучение шестилетней дочери Флойда, который 25 мая погиб от рук полиции. Он полностью оплатит обучение в колледже Джанны Флойд.

По данным представителя Уэста, часть пожертвования будет передана в благотворительные организации, связанные с Ахмадом Арбери и Брионной Тейлор, которые также погибли от рук полицейских.

Ахмада Арбери во время пробежки застрелили полицейские, но суд оправдал виновного. А Брионна Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.