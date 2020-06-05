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  5 июня 2020
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Рэпер Канье Уэст пожертвовал деньги семье погибшего Джорджа Флойда
Канье Уэст
Канье Уэст

CentralAsia (CA) -  Американский рэпер Канье Уэст принял участие в протестной акции в Чикаго в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда и пожертвовал деньги его семье.

Как сообщил телеканал CNN, Уэст пожертвует два миллиона долларов на обучение шестилетней дочери Флойда, который 25 мая погиб от рук полиции. Он полностью оплатит обучение в колледже Джанны Флойд.

По данным представителя Уэста, часть пожертвования будет передана в благотворительные организации, связанные с Ахмадом Арбери и Брионной Тейлор, которые также погибли от рук полицейских.

Ахмада Арбери во время пробежки застрелили полицейские, но суд оправдал виновного. А Брионна Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.

Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день. В отношении бывших полицейских предъявлены обвинения.
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