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  5 июня 2020
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Канада выделила Узбекистану 250 тыс. канадских долларов для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 4 июня, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

Стороны рассмотрели состояние и перспективы активизации узбекско-канадских отношений, взаимодействие в рамках международных организаций, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе беседы также рассмотрена текущая ситуация в мире, связанная с распространением COVID-19. Глава МИД Канады сообщил о выделении 250 тыс. канадских долларов для борьбы с коронавирусной инфекцией в Узбекистане.

Франсуа-Филип Шампань особо отметил роль и место Узбекистана в Центральной Азии и выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в реализации инициатив нашей страны на международной арене.

Министры также обменялись мнениями по афганской проблематике. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего перехода в мирное русло ситуации в Афганистане, вовлечение страны в торгово-экономические и инфраструктурные процессы в Центральной Азии.

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