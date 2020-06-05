США предоставят СИЗ комплекты для поддержки борьбы с COVID-19 в Монголии

- Монголия, происшествия
- 13:25, 05 июня 2020
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CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар сегодня принял посла США в Монголии Михаила Клечески.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии пандемии COVID-19 и двусторонних возможностях сотрудничества.
Ответ Монголии на коронавирус неизменно быстр и дисциплинирован. Это также уникально монгольский. И поэтому многие страны хотят помогать монголам, изучая их опыт. И это не исключено для США.
Посол США на встрече сообщил, что Монголии будет предоставлена помощь США в комплектах средств индивидуальной защиты для борьбы с пандемией.
Коронавирус в Монголии
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