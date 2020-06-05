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  5 июня 2020
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США предоставят СИЗ комплекты для поддержки борьбы с COVID-19 в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар сегодня принял посла США в Монголии Михаила Клечески.


В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии пандемии COVID-19 и двусторонних возможностях сотрудничества.
Ответ Монголии на коронавирус неизменно быстр и дисциплинирован. Это также уникально монгольский. И поэтому многие страны хотят помогать монголам, изучая их опыт. И это не исключено для США.

Посол США на встрече сообщил, что Монголии будет предоставлена помощь США в комплектах средств индивидуальной защиты для борьбы с пандемией.

Коронавирус в Монголии
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