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  5 июня 2020
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В Туркменистане увеличили срок процедур на получение инвалидности с 5 до 10 лет

CentralAsia (TM) -  Врачебным комиссиям медучреждений Лебапского велаята дано устное указание сократить число регистрации пациентов на инвалидность. Наряду с этим необходимый для получения инвалидности срок прохождения лечебных процедур в медучреждениях был увеличен с 5 до 10 лет.

По словам врачей и пациентов, до сих пор для установления инвалидности необходимо было встать на диспансерный учёт в велаятской больнице и в течение 5 лет каждые полгода получать лечебные процедуры. После этого пациент получал инвалидность и ему определялся размер государственного пособия, сообщает Азатлык.

«Теперь для получения инвалидности пациенту необходимо 10 лет получать диспансерное лечение. После этого комиссия может определить группу инвалидности и зарегистрировать её», рассказал врач Лебапской велаятской больницы.

Один из жителей Лебапа рассказал о том, что он уже 5 лет каждые два месяца проходит лечение в велаятской больнице из-за сердечной и почечной недостаточности, но теперь ему отказывают в постановке на инвалидность.

Корреспонденты Азатлыка последние несколько лет, в условиях ухудшающейся экономической ситуации, регулярно сообщают о том, как лица с явными признаками инвалидности получают отказ в постановке на учёт, а также о случаях вымогательстве взяток со стороны врачей.

С 1 января 2020 года минимальный размер государственных пособий в Туркменистане установлен на уровне 322 манатов ($91).

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