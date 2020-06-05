[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число зараженных коронавирусом в России достигло почти 450 тысяч человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрированы 8726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 235 (37,1%).

Всего в России на сегодняшний день нарастающим итогом выявлено 449 834 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 12 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 320 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 317 тыс. человек.

print
  • Эксперты рассказали, что секрет низкого числа новых заражений в Германии в ношении масок
  • В Узбекистане дату открытия мечетей отложили c 5 на 8 июня
  • Издан каталог «Сокровища уникальных и ценных экспонатов Монголии»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com