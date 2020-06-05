Remdesivir подходит для людей в тяжелом состоянии, и не рекомендуется для пациентов в стабильном состоянии, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) - Исследования новых коронавирусных инфекций набирают обороты во всем мире. По состоянию на 4 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала в общей сложности 26 572 научных работ, связанных с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день во всем мире было проведено 133 испытания вакцин и 1915 клинических испытаний, после стали известны результаты 101 клинического испытания. Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, 34% людей, инфицированных коронавирусом в стране, являются темнокожими. Они в четыре раза чаще умирают, чем белые, проинформировала на пресс-брифинге Э. Оюунсурэн, секретарь научно-технического совета Министерства здравоохранения Монголии.

Далее она сказала: «Исследователи из Гарвардского университета в США прокомментировали глобальное лечение коронавирусной инфекции, и существует три основных типа:



-противовирусная лекарственная терапия;



-таргетная иммуносупрессивная терапия;



-плазмотерапии.



Считается, что первые результаты клинических испытаний методов лечения в настоящее время доступны.



В случае противовирусных препаратов разработка соответствующих противовирусных препаратов остается приоритетом в исследованиях.



Совместное исследование французских и китайских ученых показало, что биологическая таргетная иммуносупрессивная терапия эффективна при коронавирусных инфекциях. Китайские ученые изучают иммуноглобулиновую терапию в клинических испытаниях.



Что касается плазмотерапии, клинические испытания китайских ученых показали, что она эффективна против коронавирусных инфекций.



Национальный институт здравоохранения США разработал руководящие принципы лечения коронавирусных инфекций, основанные на научных данных и мнениях исследователей. Согласно рекомендациям, Ремдесивир подходит для применения у инфицированных и тяжело больных людей.



Кроме того, такие препараты, как хлорохин или хейдрохлорохин, ритонавир и лопинавир, изучаются на предмет их эффективности против коронавирусных инфекций. Рекомендуется не использовать их, кроме как в клинических испытаниях».





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