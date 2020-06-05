Президент Рахмон подписал указ о предотвращении воздействия коронавируса на социально-экономические сферы Таджикистана

CentralAsia (TJ) - В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан и с целью предотвращения воздействия последствий инфекционного заболевания COVID-19 на социально-экономические сферы, президентом Эмомали Рахмоном подписан указ. Об этом сообщила пресс-служба президента.

1. Правительству Республики Таджикистан в соответствии с установленным порядком:

— принять меры по обеспечению листками нетрудоспособности и выплате компенсации гражданам Республики Таджикистан, находящимся под медицинским осмотром в связи с инфекционным заболеванием COVID-19;

— организовать уход граждан, находящихся под медицинским осмотром и граждан, инфицированных COVID-19 за счет предусмотренных целевых государственных и внебюджетных средств на безвозмездной основе;

— за счет резервных средств государственного бюджета и внебюджетных средств оказать единовременную помощь в размере минимальной заработной платы уязвимым группам населения, в том числе участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, гражданам, получающим социальные пенсии, инвалидам, сиротам, беспризорным детям, малоимущим семьям, семьям трудовых мигрантов, оставшихся без кормильца;

— предусмотреть и выплатить надбавки за счет резервных средств государственного бюджета и внебюджетных средств к должностному окладу медицинских работников, непосредственно занимающихся диагностикой и лечением пациентов, инфицированных COVID-19, до стабилизации ситуации;

— до конца 2020 года в целях снижения производственных расходов предприятий, предотвращения роста цен на отечественную продукцию, платных услуг населению и уровня инфляции, отложить рассмотрение вопроса о повышении тарифов на услуги, в том числе на электроэнергию, воду, ирригацию, связь и коммунальные услуги;

— выделить целевые средства из резервных средств государственного бюджета и внебюджетных средств на 2020 год для закупки и пополнения государственных материальных ресурсов, в том числе зерна, семян сельскохозяйственных культур, пестицидов и топлива;

— с 1 апреля по 1 сентября 2020 года предусмотреть налоговые каникулы для объектов сферы туризма, гостиниц, организаций общественного питания, оздоровительных и спортивных центров, санаториев, международных пассажирских перевозок и аэронавигации и запретить начисление процентов за несвоевременную уплату налогов за этот период;

— с 1 мая по 1 августа 2020 года освободить субъектов малого и среднего предпринимательства, полностью приостановивших свою деятельность в связи с распространением инфекционного заболевания COVID-19 от уплаты арендной платы за государственную собственность;

— с 1 мая по 1 сентября 2020 года запретить применение мер налоговой ответственности к субъектам хозяйствования, не уплатившим социальный налог в установленный срок;

— с 1 мая по 1 августа 2020 года освободить индивидуальных предпринимателей, работающих согласно патенту на рынках, в торговых центрах и точках бытового обслуживания, в том числе парикмахерских, салонов красоты, ателье мод и швейных услуг от исчисления и уплаты налогов;

— с 1 мая по 1 сентября 2020 года установить для физических лиц налоговые каникулы при уплате налогов на недвижимое имущество;

— с 1 июля по 1 сентября 2020 года освободить от таможенных пошлин (налога на добавленную стоимость, акцизов и пошлин) ввоз материалов для производства дезинфицирующих средств, медикаментов и защитной одежды, а также оборудования, инструментов, оборудования для медицинских лабораторий и материалов, необходимых для определения инфекционного заболевания COVID-19;

— освободить от налогообложения деятельность медицинских учреждений, гостиниц и санаториев, связанных с безвозмездным размещением граждан, находящихся под медицинским осмотром или лечением инфекционного заболевания COVID-19 на соответствующий срок;

— с целью поддержания уровня доходности населения с 1 июня по 31 декабря 2020 года снизить ставку подоходного налога от процента вкладов физических лиц с 12 процентов до 6 процентов;

— регулировать цены на потребительские товары, в том числе медикаменты, предметы медицинского назначения, маски, антисептики, а также муку и мучные изделия, сахар, растительное масло, бобовые, картофель, мыло и топливо в стране;

— за счет средств государственного бюджета и внебюджетных средств посредством государственного учреждения «Фонд государственной поддержки предпринимательства при Правительстве Республики Таджикистан» выделить льготные кредитные средства компаниям, производящим продукты питания и продукцию медицинского назначения, особенно женщинам-предпринимателям;

— предоставить приоритетность при покупке государственных товаров, работ и услуг отечественным производителям до стабилизации ситуации;

— активизировать процесс реализации электронного правительства для обеспечения удаленной работы государственных органов;

— оказывать всестороннее содействие в решении проблем граждан Республики Таджикистан за пределами страны;

— обеспечить в соответствующих органах предоставление виз и разрешений на работу и регистрацию иностранным гражданам, занятым в Республике Таджикистан предпринимательской или наемной работой, при отсутствии эпидемиологических рисков при их въезде в Республику Таджикистан;

— продлить сроки виз для иностранных граждан и лиц без гражданства до стабилизации эпидемиологической ситуации и не применять санкции за несоблюдение требований правил пребывания в Республике Таджикистан.

2. Национальному банку Таджикистана:

— предоставить чрезвычайные кредитные средства финансово-кредитным организациям для поддержания уровня ликвидности банковской системы в случаях форс-мажорных обстоятельств в рамках действующего законодательства;

— совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан принять меры для своевременного осуществления международных государственных платежей в рамках существующих возможностей;

— обеспечить приоритетностью обмен иностранной валюты иностранным хозяйствующим субъектам, занимающимся импортом товаров первой необходимости, в том числе медикаментов, зерна, муки, растительного масла, сахара и топлива, а также ориентированных на выполнение государственных финансовых обязательств;

— осуществить регулирующие нормативные меры для обеспечения ликвидности финансовых организаций и создания благоприятных условий в доступе хозяйствующих субъектов республики к кредитным средствам, нормативным правовым мерам путем пересмотра ставки рефинансирования и нормы обязательных резервов;

— принять меры в рамках существующих возможностей кредитных организаций и с учетом предотвращения рисков, связанных с неприменением штрафных санкций кредитными организациями к субъектам хозяйствования и физическим лицам, не имеющих возможности исполнения своих долговых обязательств с 1 мая по 1 октября 2020 года по срочным кредитам;

— совместно с государственными структурами и финансовыми кредитными организациями принять меры для дистанционного использования электронных платежных средств, оплаты государственных платных услуг, штрафов и других обязательных платежей в бюджет.

3. Регулярно публиковать информацию в средствах массовой информации о мерах, принимаемых для предотвращения распространения инфекционного заболевания СOVID-19.

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