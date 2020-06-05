В Нью-Йорке во время протестов полицейский разбил голову пожилому мужчине. Видео

кадр из видео

CentralAsia (CA) - В Нью-Йорке во время разгона беспорядков офицер полиции оттолкнул пожилого мужчину, после чего тот упал и из его головы потекла кровь. Видео опубликовало агентство Reuters.

Во время разгона к полицейским подошел пожилой мужчина, после чего сотрудник полиции толкает его, он падает назад и ударяется. Из-под головы и из уха пожилого мужчины на землю потекла кровь. Спустя пару секунд полицейские задерживают демонстранта с плакатом, а также уводят в сторону представителя СМИ, который и зафиксировал кадры.



В США вспыхнула волна протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день. В отношении бывших полицейских предъявлены обвинения.