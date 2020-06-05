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  5 июня 2020
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Безработица в Узбекистане превысит 16% в этом году - Bloomberg

CentralAsia (UZ) -  По данным Международного валютного фонда, уровень безработицы в Узбекистане может достигнуть 16,5% в этом году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Центральный банк республики сообщил, что в апреле узбекские мигранты отправили домой вдвое меньше денег, чем годом ранее, поскольку работодатели увольняли рабочих во время пандемии.

Международный валютный фонд повысил прогноз безработицы в Узбекистане в этом году до 16,5% с 8,9%, хотя официальные данные Узбекистана по безработице могут быть занижены. Директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" в Ташкенте Бахтиер Эргашев отметил, что если люди не смогут найти работу, в стране усилится социальная напряженность.

По данным Bloomberg, большинство безработных - трудовые мигранты, возвращающиеся из России.

«Даже если границы откроют, безработные будут искать работу в России, которая переживает самый тяжелый кризис за последние десятилетия и является экономически слабой», - говорится в сообщении.

По данным агентства, в этом году объем денежных переводов из России в Узбекистан сократится как минимум в два раза.

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