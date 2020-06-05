Узбекистан намерен направить более $10 млн на решение проблем Сохского анклава

Конфликт на границе с Узбекистаном. 31 мая 2020 года // Очевидцы

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане готовится проект указа президента о выделении 101 миллиардов сумов (более $10 млн) для решения социально-экономических проблем в Сохском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сохского района.

В сообщении отмечается, что группа членов правительства посетила Сох 2 июня и в течение двух дней изучала существующие проблемы, в результате чего была разработана специальная программа для их решения.

«Программа содержит предложения по решению проблемы дороги Сох-Риштан и другим существующим проблемам», - говорится в сообщении.

Кроме того, в анклаве Сох планируется реализовать 73 проекта стоимостью 101 млрд. сумов, чтобы к 2020 году создать 4,5 тыс. новых рабочих мест. Для молодежи Сохского района будет выделена квота на 500 мест для поступления в вузы страны.

Напомним, что 31 мая в Баткенской области Кыргызстана, на границе с узбекистанским анклавом Сох, произошел конфликт между жителями узбекистанского села Чашма анклава Сох и кыргызстанского села Чечме. Согласно официальной информации, жители не поделили источник с водой, вспыхнувшая словесная перепалка переросла в противостояние, в ход пошли камни, были подожжены несколько домов.

Узбекистан сообщил о 187 раненных в ходе беспорядков, Кыргызстан сообщил о 25 пострадавших от огнестрельного оружия и камней.