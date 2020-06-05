Умер уханьский врач, чья кожа потемнела из-за повреждения печени, вызванного коронавирусом

Ху Вэйфэн. Фото: The Paper

CentralAsia (CA) - В городе Ухань скончался врач Ху Вэйфэн, чья кожа потемнела из-за повреждения печени, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает The Global Times.



Коронавирусом доктор заразился еще четыре месяца назад, в течение этого времени он проходил курсы лечения.

Доктор Ху Вэйфэн является шестым сотрудником центральной больницы Уханя, который умер от коронавируса.



Врач проходил лечение с января, после того как у него был подтвержден коронавирус. 7 февраля он был переведен в отделение интенсивной терапии уханьского пульмонологического центра, а 3 марта был переведен в больницу Тунцзи.

Его состояние улучшилось в марте, и он был выписан из центра 22 марта. 11 апреля ему удалили трахеотомическую трубку и он мог нормально говорить. Затем он был переведен в общее отделение. Но после выписки он два раза перенес инсульт.

Причиной смены цвета кожи стал гормональный дисбаланс, который был вызван повреждением печени в результате распространения коронавируса по организму.