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  5 июня 2020
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Парламентарии Узбекистана и Кыргызстана обсудили приграничный конфликт в Сохском районе

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 4 июня, состоялась беседа в формате видео-диалога первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса, сопредседателя межпарламентской комиссии по сотрудничеству Узбекистана и Кыргызстана Содика Сафоева с вице-спикером Жокорку Кенеша Кыргызстана, сопредседателем данной межпарламентской комиссии Мирланом Бакировым.

В ходе беседы стороны выразили серьезную озабоченность в связи с произошедшими последними событиями на границе двух государств, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

В этой связи предложено в ближайшее время провести очередное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Вице-спикер парламента Кыргызстана М.Бакиров подчеркнул, что высоко оценивает и ценит нынешнее состояние двусторонних отношений. «Мы должны как зеницу ока беречь наше сотрудничество, наполняемое новым смыслом и содержанием», - сказал он.

По завершению беседы стороны выразили готовность продолжить регулярный диалог по развитию сотрудничества между двумя странами.

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