Победитель телешоу корейского канала «E channel»: Я вырос в настоящей кочевой монгольской жизни. Видео

CentralAsia (MNG) - Ням-Очир Идэрмөнх из Монголии принял участие в шоу «Topgoal Rhapsody» канала «E channel» в Южной Корее, впечатлил публику и жюри своим пением.

Я провел детство в Нарийн-Голе, сомона Баян-Овоо, аймака Баянхонгор. До шести лет я играл с ягнятами и козами и скакал на скаковых лошадях. Я впервые посетил центр аймака, когда мне было семь лет. Мое детство прошло в деревне, в чисто кочевом монгольском образе жизни, говорит победитель корейского телешоу Н.Идэрмөнх.