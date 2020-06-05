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  5 июня 2020
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Победитель телешоу корейского канала «E channel»: Я вырос в настоящей кочевой монгольской жизни. Видео

CentralAsia (MNG) -  Ням-Очир Идэрмөнх из Монголии принял участие в шоу «Topgoal Rhapsody» канала «E channel» в Южной Корее, впечатлил публику и жюри своим пением.

Шоу является первым в своем роде, распространяющим старые корейские хиты по всему миру через иностранных участников.

На финальном этапе он спел песню «너를 위해» - «Для тебя» известного корейского певца Им Чжэ Бома, на монгольском и корейском языках.

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Им Чжэ Бом родился 14 октября 1962 года, южнокорейский певец рок-баллады, которого многие считают одним из лучших вокалистов южнокорейских исполнителей.

Я провел детство в Нарийн-Голе, сомона Баян-Овоо, аймака Баянхонгор. До шести лет я играл с ягнятами и козами и скакал на скаковых лошадях. Я впервые посетил центр аймака, когда мне было семь лет. Мое детство прошло в деревне, в чисто кочевом монгольском образе жизни, говорит победитель корейского телешоу Н.Идэрмөнх.

Он изучает бизнес-администрирование в Университете Седжон в Корее. Он вступил в Совет директоров Молодежной ассоциации Монголии в Корее в ноябре прошлого года. Работает в Корее, женат и имеет сына.
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