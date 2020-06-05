ВОЗ заявила, что Россия достигла плато по коронавирусу

CentralAsia (CA) - Пандемия коронавируса в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает РИА Новости.

«Россия в настоящий показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения», - сказала она.



По ее словам, одной из ключевых мер является соблюдение социальной дистанции.



«Когда кто-то планирует провести массовое мероприятие, мы не говорим, что это делать нельзя. Мы говорим, что необходимо провести оценку рисков, проработайте, что вы можете сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вируса», - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли Москва, по мнению ВОЗ, в состоянии снять ограничения для проведения парада Победы 24 июня.



По последним данным в России коронавирус выявлен у 449 834 человек, число скончавшихся от вируса достигло 5528 человек. По количеству зараженных Россия занимает третье место в мире, после США и Бразилии.