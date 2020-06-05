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  5 июня 2020
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Таджикистан от USAID и Фонда Ага Хана получит $2,6 млн на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (TJ) -  Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) и Фонд Ага Хана (AKF) инициируют в Таджикистане совместные действия против COVID-19 стоимостью 2,6 миллиона долларов, сообщают в посольстве США в Таджикистане.

В течение следующих двенадцати месяцев USAID и AKF будут работать в сфере улучшения качества ухода за пациентами, особенно за тяжелобольными, создавать возможности трудоустройства, обеспечивать продовольственную поддержку для наиболее уязвимых групп населения, чтобы помочь уменьшить распространение вируса, информировать сообщества о COVID-19. Таким образом, общий вклад правительства США в поддержку усилий Таджикистана по борьбе с COVID-19 составит более 5 миллионов долларов, говорится в сообщении.

USAID является международным агентством развития и выступает катализатором достижения устойчивого развития. Деятельность USAID направлена на продвижение национальной безопасности США и экономического процветания.

Фонд Ага Хана — это частная некоммерческая международная организация по развитию, миссия которой является улучшение качества жизни. Являясь членом Сети Организаций Ага Хана по развитию, AKF объединяет людские, финансовые и технические ресурсы для содействия в решении проблем, с которыми сталкиваются наиболее уязвимые общины и сообщества в мире. A KF ведет свою деятельность по основным шести направлениям: сельское хозяйство и продовольственная безопасность; экономическое развитие; образование; раннее развитие ребенка; здоровье и питание; и гражданское общество.

Коронавирус в Таджикистане
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