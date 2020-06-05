В Ашхабаде очереди у продуктовых магазинов прячут от глаз

CentralAsia (TM) - Администрации государственных магазинов в Ашхабаде при содействии работников полиции обязали не допускать скопления людей перед торговыми точками и не создавать условия для фотосъемки и появления критических материалов на сайтах независимых СМИ. Теперь людей не подпускают близко к магазинам, заставляя ждать открытия в ближайших дворах, передает turkmen.news.



«Толпу, стоявшую перед магазином, теперь отгоняют не только от дороги, где она раньше хорошо просматривалась, но и подальше от торговой точки, — сообщил источник в Ашхабаде. – Администрация магазина №46 заставляет людей ожидать открытия во дворах жилых домов, люди сидят на корточках и стоят около мусорных контейнеров».

Пользоваться парадным входом во многих магазинах уже давно нельзя – дефицитные продукты: растительное масло, окорочка, хлеб и муку, — отпускают со служебного входа. Такую картину можно наблюдать перед магазином в 11 микрорайоне. Некоторые магазины стали запускать людей во двор и закрывать изнутри ворота, а уже оттуда по 4-5 человек через заднее крыльцо пропускают внутрь. Таким образом, снаружи все выглядит чинно и тихо.

В апреле и мае в ряде городов Туркменистана ввели карточную систему отпуска субсидированных государством продуктов. В районах Дашогузского велаята получить паек можно лишь по прописке и строго на количество проживаемых в данной семье членов. Так, месячный паек муки на одного человека составляет 5 кг, а растительного масла 0,5 литра.

В Балканабаде норма отпуска еще меньше, а для ее получения требуется продуктовая карточка, которую оформляют в домоуправлении.

В Туркменабаде с 15 апреля покупатели муки, растительного масла, сахара, макарон и других продуктов по субсидированным ценам должны предъявлять продавцу справку из домоуправления о месте жительства и составе семьи.