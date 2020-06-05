Выпуск iPhone 12 планируется перенести, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Выпуск нового iPhone 12 может быть перенесен на более поздний срок, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора партнера Apple Broadcom.

Уточняется, что в телефонном разговоре между топ-менеджером и аналитиками компании директор Broadcom Хока Тана сообщил о задержке основного продукта крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке.

Агентство пишет, что предположительно речь может идти о выпуске iPhone 12.

Топ-менеджер предположил, что такая задержка вызвана необходимостью инженеров Apple и других компаний работать в домашнем режиме из-за карантина.

Broadcom Corporation — американская корпорация, производитель интегральных микросхем для устройств связи. Компания входит в двадцатку мировых лидеров по продажам полупроводников.