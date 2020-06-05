Выпуск iPhone 12 планируется перенести, - Bloomberg

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- 17:32, 05 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Выпуск нового iPhone 12 может быть перенесен на более поздний срок, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора партнера Apple Broadcom.
Уточняется, что в телефонном разговоре между топ-менеджером и аналитиками компании директор Broadcom Хока Тана сообщил о задержке основного продукта крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке.
Агентство пишет, что предположительно речь может идти о выпуске iPhone 12.
Топ-менеджер предположил, что такая задержка вызвана необходимостью инженеров Apple и других компаний работать в домашнем режиме из-за карантина.
Broadcom Corporation — американская корпорация, производитель интегральных микросхем для устройств связи. Компания входит в двадцатку мировых лидеров по продажам полупроводников.