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  5 июня 2020
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Выпуск iPhone 12 планируется перенести, - Bloomberg

CentralAsia (CA) -  Выпуск нового iPhone 12 может быть перенесен на более поздний срок, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора партнера Apple Broadcom.

Уточняется, что в телефонном разговоре между топ-менеджером и аналитиками компании директор Broadcom Хока Тана сообщил о задержке основного продукта крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке.

Агентство пишет, что предположительно речь может идти о выпуске iPhone 12.

Топ-менеджер предположил, что такая задержка вызвана необходимостью инженеров Apple и других компаний работать в домашнем режиме из-за карантина.

Broadcom Corporation — американская корпорация, производитель интегральных микросхем для устройств связи. Компания входит в двадцатку мировых лидеров по продажам полупроводников.

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