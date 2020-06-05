Узбекистан готовится к дистанционной учёбе в школах и в 2021 году

CentralAsia (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана готовится к тому, что учеба в школах будет дистанционной и в 2021 году. До 1 сентября будет создана платформа maktab.uz, следует из опубликованного министерством проекта постановления правительства.

Согласно документу, на базе Национальной телерадиокомпании телестудии планируется создание проекта «Онлайн-школа», который станет постоянным. Учителя в рамках проекта будут дополнительно получать 25% от базовой расчетной величины за каждый проведенный видеоурок, сурдопедагоги — 50%.

Планируется, что платформа позволит упорядочить дистанционное образование, стартовавшее с начала пандемии коронавируса в стране.

В рамках проекта в течение месяца будет проведена работа по техническому оснащению студии, а до 1 сентября будет создана платформа maktab.uz.

В проекте отмечается, что сотовые компании будут обязаны на безвозмездной основе популяризировать (посредством смс-сообщений и других дополнительных услуг) портал maktab.uz.

