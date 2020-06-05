[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан готовится к дистанционной учёбе в школах и в 2021 году

CentralAsia (UZ) -  Министерство народного образования Узбекистана готовится к тому, что учеба в школах будет дистанционной и в 2021 году. До 1 сентября будет создана платформа maktab.uz, следует из опубликованного министерством проекта постановления правительства.

Согласно документу, на базе Национальной телерадиокомпании телестудии планируется создание проекта «Онлайн-школа», который станет постоянным. Учителя в рамках проекта будут дополнительно получать 25% от базовой расчетной величины за каждый проведенный видеоурок, сурдопедагоги — 50%.

Планируется, что платформа позволит упорядочить дистанционное образование, стартовавшее с начала пандемии коронавируса в стране.

В рамках проекта в течение месяца будет проведена работа по техническому оснащению студии, а до 1 сентября будет создана платформа maktab.uz.

В проекте отмечается, что сотовые компании будут обязаны на безвозмездной основе популяризировать (посредством смс-сообщений и других дополнительных услуг) портал maktab.uz.

print
  • В Узбекистане выявили 22 новых случая коронавируса. Всего 3987
  • Выпуск iPhone 12 планируется перенести, - Bloomberg
  • Азиатский банк развития открывает на монгольском рынке облигаций по тугриками


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com