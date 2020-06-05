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  5 июня 2020
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В Узбекистане выявили 22 новых случая коронавируса. Всего 3987

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 часов 5 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3987 (+22), сообщил Минздрав.

15 новых случаев было зарегистрировано в Ташкенте (8 среди населения, 4 среди изолированных в результате контакта с пациентами с коронавирусом, 3 у граждан, приехавших из-за рубежа), 2 в Сырдарьинской области у водителей международных грузовиков, прибывших из России через пограничный пост, 1 в Намангане, 2 в Ташкентской области (1 водитель международного грузовика, 1 у бывшего в контакте с пациентами с коронавирусом), 2 в карантинном центре (приехавшие из-за границы).

В настоящее время в стране выздоровели 3227 (+140) человек с коронавирусной инфекцией, 744 пациента проходят лечение.

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