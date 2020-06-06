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  6 июня 2020
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В Калифорнии хотят запретить учить полицейских удушающим захватам
Louisville, Ky. Фото: Whitney Curtis for The New York Times
Louisville, Ky. Фото: Whitney Curtis for The New York Times

CentralAsia (CA) -  Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом поручил прекратить по всему штату обучение полицейских удушающим захватам шеи после инцидента со смертью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает РИА Новости.

Ньюсом дал поручение, чтобы этот прием перестали рекомендовать к преподаванию в полиции.

Губернатор также пообещал, что поддержит закон, предложенный одним из местных законодателей, о запрете использовать этот приём в штате в принципе, поскольку решение о его применении находится в ведении правоохранительных органов.

Ранее власти Миннеаполиса согласились запретить этот приём.

В США вспыхнула волна протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день. В отношении бывших полицейских предъявлены обвинения.

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