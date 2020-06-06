ВОЗ изменила свою позицию относительно ношения масок

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения изменила позицию относительно масок. Теперь ВОЗ советует правительствам сделать обязательным ношение масок из ткани в общественных местах, пишет ВВС.

В начале пандемии в ВОЗ настаивали, что маски должны носить только больные коронавирусом, люди с симптомами или те, кто находится в контакте с ними. Организация скептически оценивала защиту, которую предоставляют маски, и советовала сосредоточиться на частом мытье рук.

Однако последние исследования показали, что при правильном использовании маски могут быть эффективной защитой от заражения. Согласно все большему числу исследований, на которые ссылается организация, коронавирус может разноситься людьми еще до того, как у них появятся какие-либо симптомы.

При этом в ВОЗ подчеркивают, что одно лишь ношение маски не спасет - важно соблюдать весь комплекс мер.

«Маски сами по себе не защитят вас от коронавируса», - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.