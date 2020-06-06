В Китае за сутки коронавирус выявлен у 3 человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом, все они завозные. Об этом 6 июня сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.



Также за сутки выявили двух бессимптомных носителей вируса.

В Китае всего коронавирусом заразились 83 030 человек, из них выздоровели 78 329 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 67 пациентов.