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  6 июня 2020
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В Китае за сутки коронавирус выявлен у 3 человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом, все они завозные. Об этом 6 июня сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили двух бессимптомных носителей вируса.

В Китае всего коронавирусом заразились 83 030 человек, из них выздоровели 78 329 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 67 пациентов.

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