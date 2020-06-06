В Китае за сутки коронавирус выявлен у 3 человек
- Азия и мир, общество
- 9:46, 06 июня 2020
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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом, все они завозные. Об этом 6 июня сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.
Также за сутки выявили двух бессимптомных носителей вируса.
В Китае всего коронавирусом заразились 83 030 человек, из них выздоровели 78 329 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 67 пациентов.