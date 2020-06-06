Project Syndicate: Пандемия коронавируса — как шанс спасти планету Земля

CentralAsia (CA) - Уничтожение природы повышает уязвимость человечества перед вспышками заболеваний, подобными пандемии коронавируса, уверен автор статьи, опубликованной в Project Syndicate, перевод которой подготовило ИноСми.

Автор убедительно доказывает, что зеленая экономика выгоднее в долгосрочной перспективе, и призывает использовать нынешний кризис как шанс, чтобы сменить курс.

У ученых нет сомнений: уничтожение природы повышает уязвимость человечества перед вспышками заболеваний, подобными пандемии сovid-19, из-за которой миллионы заболели, сотни тысяч умерли и бессчётное количество людей во всём мире остались без источников существования. И оно будет мешать долгосрочному восстановлению экономики, потому что больше половины мирового ВВП зависит тем или иным образом от природы. Сможет ли кризис сovid-19 стать тем пробуждающим звонком (и более того, шансом), который нам нужен, чтобы сменить курс?

Некоторые политики утверждают, что пандемию подобных масштабов нельзя было предвидеть, однако множество экспертов считают, что она была совершенно неизбежной, учитывая широкое распространение зоонозных болезней (то есть болезней, вызываемых патогенами, которые передаются людям от других животных). На сегодня более 60% новых инфекционных заболеваний имеют животное происхождение.

Эта тенденция напрямую связана с деятельностью человека. Интенсивное сельское хозяйство, вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, использование диких животных — вся эта деструктивная деятельность, на которую мы закрываем глаза, считая её «привычным бизнесом», заставляет нас теснее контактировать с животными, а это создаёт идеальные условия для распространения болезней. И в этом смысле Эбола, ВИЧ, тяжёлый острый респираторный синдром SARS и ближневосточный респираторный синдром MERS (все эти инфекции имеют зоонозное происхождение) были предупреждением, к которому мир не прислушался.

Ситуация с сovid-19 может оказаться иной. Этот вирус намного резче, чем любой из его предшественников, продемонстрировал, насколько фундаментально связаны здоровье и процветание людей с благополучием нашей планеты — и насколько уязвимыми нас делает эта связь. Заявления, что защита окружающей среды приведёт к развалу экономику, оказались не только близорукими, но и контрпродуктивными. В итоге именно уничтожение природы привело к тому, что мировая экономика остановилась.

Кроме того, в отличие от предыдущих вспышек болезней, сovid-19 стимулировал беспрецедентные государственные меры: во всём мире правительства разрабатывают и реализуют всеобъемлющие стратегии восстановления экономики. Тем самым, перед нами открывается золотой шанс сделать защиту и реабилитацию окружающей среды неотъемлемым элементом наших экономических систем.

Стратегии восстановления экономики должны определяться двумя принципами. Во-первых, недостаточно одних только стимулов; не менее важно улучшать экологическое регулирование, которое следует разрабатывать при активном участии бизнеса и инвесторов. Во-вторых, государственные расходы должны распределяться таким образом, чтобы они содействовали улучшению баланса между здоровьем общества, экономикой и природой. Это означает, что надо инвестировать в зелёные отрасли, а особенно в те, которые приближают нас к экономике замкнутого цикла.

Как выяснили ведущие экономисты, в том числе нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц и лорд Николас Стерн, пакеты мер зелёного восстановления экономики способны принести намного более высокую отдачу, создать больше рабочих мест в краткосрочной перспективе и позволили бы намного сильнее сократить долгосрочные издержки, чем пакеты традиционных бюджетных стимулов. Например, строительство инфраструктуры чистой энергетики (это очень трудоёмкая деятельность) создаст в два раза больше рабочих мест на каждый потраченный доллар, чем инвестиции в ископаемое топливо.

Среди других приоритетов — инвестиции в природный капитал, например, масштабное восстановление лесных экосистем. Это работа принесла бы много ценной пользы, начиная с повышения биоразнообразия и смягчения угрозы наводнений и заканчивая поглощением углекислого газа из атмосферы. Эти усилия следует дополнить введением ответственности банков и других финансовых учреждений за методы кредитования, которые способствуют нарастанию природного и климатического кризиса.

Некоторые руководители понимают этот императив. Международный Валютный Фонд опубликовал общие рекомендации по зелёному восстановлению экономики, а директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призывает сделать экологические требования условием финансовой помощи корпорациям. Французское правительство уже применяет такой подход.

Кроме того, Евросоюз разрабатывает зелёный план восстановления экономики после сovid-19, который станет дополнением к его «Европейскому зелёному курсу» — программе, призванной восстановить биоразнообразие и ускорить переход к безуглеродной экономике. Недавно группа из 180 европейских политиков, представителей компаний, профсоюзов, гражданских групп и научных центров опубликовала письмо, призывающее лидеров ЕС одобрить зелёные меры стимулирования.

Впрочем, для достижения устойчивого глобального восстановления экономики политику «зелёного восстановления» должны также поддержать правительства многих других стран. Пока многие из них делают нечто прямо противоположное, направляя ресурсы в такие отрасли и на такие виды деятельности, которые разрушают природу.

Например, по данным упомянутого исследования с участием Стиглица и Стерна, предоставление финансовой помощи авиакомпаниям без каких-либо дополнительных условий приведёт к худшим результатам, измеряемым в виде экономического эффекта, скорости и климатических показателей. Тем не менее, сегодня выделяются миллиарды на спасение авиакомпаний, причём зачастую с очень немногими условиями.

По данным недавнего доклада «Индекс зелёного стимулирования», более четверти расходов на стимулы, которые на сегодня одобрены в 16 странах с крупнейшей экономикой, приведут, скорее всего, к значительному и долгосрочному экологическому ущербу. Кроме того, некоторые правительства, например, администрация президента США Дональда Трампа, ослабляют действующие экологические нормы и правила, чтобы помочь восстановиться предприятиям, которые являются крупнейшими загрязнителями природы.

Подобные подходы всё труднее оправдать. Давайте не забывать о том, что накануне пандемии многие страны столкнулись с беспрецедентными лесными пожарами и опустошительными наводнениями. По мере изменения климата экстремальные погодные события, которые приводят к таким катастрофам, будут становиться всё более частыми и суровыми, пишет автор.

По его мнению, политики и бизнес-лоббисты могут попытаться отвлечь внимание общества от грядущих проблем. Но подобные попытки не предотвратят будущие кризисы; и конечно, они не заставят их подождать завершения восстановления экономики после пандемии сovid-19. Наоборот, возвращение к привычным методам ведения дел может ускорить наступление этих кризисов.

Вместо того чтобы и дальше ковылять от одного кризиса к другому, мы должны начать строить более устойчивую систему, причём уже сегодня. Сделать сохранение и реабилитацию окружающей среды одной из центральных задач восстановления экономики после сovid-19 — вот идеальная точка для старта.

Андре Хоффман, бизнесмен и филантроп, является президентом Фонда MAVA и вице-председателем Hoffmann-La Roche.