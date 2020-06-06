Турция возобновит авиасообщение с 40 странами мира

CentralAsia (CA) - Власти Турции планируют в течение июня восстановить авиасообщение с 40 странами, мира. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.



По его словам, с 15 странами уже удалось договориться о взаимных полетах.

«В июне мы планируется постепенно возобновить полеты в 40 стран. С 10 июня начинаются полеты в Болгарию, Грецию, Бахрейн, Катар и на Северный Кипр. В течение месяца к ним могут добавиться ФРГ, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Швейцария, Австрия, Италия, Польша, Румыния, Чехия, Япония, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Литва, Узбекистан, Украина и другие страны», - сказал минстр.



Прилетающие из-за рубежа пассажиры будут проходить тест на коронавирус в аэропортах. А граждане Турции будут обязаны соблюдать режим 14-дневной домашней изоляции.