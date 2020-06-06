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  6 июня 2020
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В Узбекистане к утру выявили 15 новых случаев коронавируса. Всего 4022

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 6 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4022 (+15).

По данным Минздрава, 4 новых случая были обнаружены среди граждан, помещённых в Карантинный центр, 3 в Ташкентской области - водители международных грузовиков, въехавших в страну из России через пограничный пост, 5 в Навоийской области - находящиеся на карантине из-за контакта с больными с коронавирусом, и 3 в Ташкенте.

В настоящее время в стране вылечились 3247 человек, инфицированных коронавирусом, 759 пациентов проходят лечение, из них 10 находятся в тяжёлом состоянии, а 3 - в критическом.

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