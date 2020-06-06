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  6 июня 2020
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Таджикистанцы, застрявшие в Кувейте, вернулись на родину

CentralAsia (TJ) -  2 таджикистанцев, которые из-за прекращения международного сообщения ранее не смогли вылететь на родину, 5 июня были доставлены из Кувейта в Душанбе специальным рейсом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

По данным Минздрава страны, все прибывающие из-за рубежа в страну граждане сдают тест на коронавирус: если результат отрицательный, их отпускают домой, если положительный – отправляют в больницу для лечения.

По последним данным, в Таджикистане зарегистрировано 4370 случаев заражения коронавирусом, скончались 48 пациентов.

Коронавирус в Таджикистане
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