В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 8855 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 265 (36,9%).

На сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 458 689 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 12,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 335 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 314 тыс. человек.