[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 8855 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 265 (36,9%).

На сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 458 689 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 12,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 335 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 314 тыс. человек.

print
  • В Узбекистане к утру выявили 26 новых случаев коронавируса. Всего 3965
  • Умер уханьский врач, чья кожа потемнела из-за повреждения печени, вызванного коронавирусом
  • В Монголии от коронавируса вылечились еще пять человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com