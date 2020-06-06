За сутки в России от коронавируса умерли почти 200 человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 197 пациентов, следует из данных оперштаба по противодействию коронавирусу.

Большинство из случаев смерти зафиксировано в Москве – 58 и Санкт-Петербурге – 55.

Всего с начала пандемии в России от коронавируса скончались 5725 человек, число зараженных достигло 458 689 человек, из них за последние сутки — 8855, выздоровели 221 388 пациентов.